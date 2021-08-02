В Донбассе прошло заседание СНБО, а Зеленский меняет силовиков

В Донбассе снова растет количество обстрелов, а ВСУ стягивают к линии соприкосновения средства РЭБ и ПВО. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в силовых структурах, после чего посетил юго-восток и провел выездное заседание СНБО. На этом фоне чуть менее половины украинцев согласны с мыслью о единстве народов России и Украины, что наглядно демонстрирует проведенный в Киеве Крестный ход.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю уровень нарушений в Донбассе снова пошел вверх и подскочил сразу чуть более чем в 2 раза (1 561 обстрел против 725).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте сложная ситуация сохранялась в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), Попасной (66 км западнее Луганска), где находятся подразделения 24-й отдельной механизированной бригады. Прошли они подготовку на полигоне во Львовской области под руководством инструкторов ВС США и, по всей видимости, применяют полученные навыки на практике.

Кроме того, 28 июля в Попасной наблюдателями ОБСЕ была замечена землеройная машина ПЗУ-2, предназначенная для прокладки траншей и окопов. Это наводит на мысль, что одной из причин напряженности на данном участке является совершенствование позиций прибывшей 24-й механизированной бригадой, в ходе чего украинские бойцы все ближе подползают к позициям защитников Донбасса — оттуда они со временем будут пытаться выдавить противника и объявят об очередной «перемоге».

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка наблюдалась в пригородах Донецка и Горловки. Именно неподалеку от первого — в районе Галицыновки (17 км северо-западнее Донецка) — в результате обстрела со стороны НМ ДНР 29 июля уничтожен командный пункт 13-го батальона 58-ой мотопехотной бригады. По данным украинской стороны, погибших нет, ранения получили семь военнослужащих.

Артиллерия ДНР накрыла командный пункт 13-го батальона 58-й бригады ВСУ. Удар корректировался при помощи БПЛА, всего же по КНП было несколько десятков прилетов. При этом, со слов военнослужащих Украины, потери составили 7 человек ранеными, а также сожжено несколько единиц техники — Юлия Витязева (@Vityzeva) July 26, 2021

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районе Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада. Именно там практически всю неделю отмечалось наибольшее количество обстрелов. В результате одного из таких 30 июля погибли четверо защитников Донбасса.

В результате обстрела со стороны ВСУ н.п Петровское (ДНР), погибло четверо защитников Донбасса:

- Младший сержант Пьяных М.В. 1981 г.р.

- Рядовой Лебякин Д.А. 1985 г.р.

- Ефрейтор Акопян Р.А. 1993 г.р.

- Рядовой Волков И.Э. 1996 г.р... https://t.co/ReDxCzhoSA — Мила (@123mir1987) July 31, 2021

Примечательно, что в 9 км от Петровского незадолго до активизации обстрелов наблюдателями ОБСЕ зафиксировано сосредоточение сил РЭБ и зенитно-ракетного пушечного комплекса «Тунгуска», в чьи задачи, вероятно, входило прикрытие находящегося в Старогнатовке командно-наблюдательного пункта одного из батальонов 93-ей механизированной бригады. Делалось это либо в преддверии подготовленной операции в так называемой «серой зоне», либо из-за постоянных «налетов» со стороны НМ ДНР с использованием БПЛА с подвешенными взрывчатыми веществами.

Перемены в силовых структурах Украины

После смены руководства Службы внешней разведки, где Валерия Кондратюка заменил Александр Литвиненко, президент Украины Владимир Зеленский взялся за другие силовые структуры.

Федеральное агентство новостей /

Не обошел он своим вниманием и министерство обороны, где первым со своей должностью простился главнокомандующий ВС генерал-полковник Руслан Хомчак.

Федеральное агентство новостей /

Однако ушел он не куда-нибудь, а в подчиненный непосредственно президенту орган — Совет национальной безопасности и обороны. Сменил там он Михаила Коваля первого заместителя председателя. Необходимо отметить, что Коваль был поставлен на эту должность еще в 2015 году тогда еще президентом Петром Порошенко. Поэтому в данном случае смена скорее является укреплением власти Зеленского над СНБО, последнее время ставшего инструментом внутренней и внешней политики главы государства.

Федеральное агентство новостей /

На смену Хомчаку новым главнокомандующим ВС Украины назначен генерал-майор Валерий Залужный. В ходе боевых действий в Донбассе Залужный был заместителем командира сектора «С», того самого, который попал в «Дебальцевский котел».

Поменяли также и начальника Генерального штаба ВС Украины, куда был назначен генерал-майор Сергей Шаптала. В период «Дебальцевского котла» он командовал 128-й горной бригадой, составлявшей основу группировки сектора «С», а значит, довольно тесно знаком со ставшим главкомом ВС генералом Залужным.

Изменения коснулись и группировки силовых структур в Донбассе, где командующим операцией объединенных сил был назначен генерал-лейтенант Алексей Павлюк.

Федеральное агентство новостей /

Примечателен генерал Павлюк тем, что летом 2014 года, командуя 24-й механизированной бригадой, угодил в «Южный котел». В итоге формирование потеряло боеспособность и потом долго еще приходило в себя. Кроме того, до 2020 года ныне главком ВСУ был в непосредственном подчинении и довольно плотно работал с Павлюком.

В целом все изменения являются ничем иным как расстановкой президентом Зеленским и его командой доверенных людей на ключевых постах. Если учесть разговоры о подготовке офисом президента перезагрузки власти, то можно увидеть параллель с Арменией, где накануне внеочередных парламентских выборов премьер-министр Никол Пашинян также провел кадровые перестановки в силовых структурах.

Визит Зеленского в Донбасс

Вполне ожидаемо, что после проведенных перестановок президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс, где представил нового командующего операцией объединенных сил генерал-полковника Павлюка.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Время визита было подобрано также довольно символичное — празднование «дня освобождения Авдеевки», что, видимо, по задумке пиарщиков офиса президента должно было показать патриотичность лидера и поднять рейтинги Зеленского среди украинцев.

Также в ходе визита главу государства ознакомили с ходом реализации программы «Большое строительство» в Донбассе, в том числе с постройкой областной многопрофильной больницы в Краматорске. Планируется, что в медучреждении будет 19 отделений с общим фондом в 600 коек для стационарного лечения. Второй очередью запланирована постройка хилого фонда для медперсонала и гостиницы для размещения иногородних амбулаторных больных.

facebook.com / Пресс-служба президента Украины

Со слов заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко, всего в регионе сооружается 54 объекта, среди которых 10 школ, 5 детских домов, два стадиона, городской дворец культуры в Мариуполе. Из них строительство 42 объектов закончится к концу 2021 года.

Однако «гвоздем» визита стало выездное заседание СНБО в Краматорске.

facebook.com /

Основным итогом его оказалось принятие Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, состоящей из 254 пунктов. Основными моментами стратегии являются:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

противодействие «агрессии» России;

членство в Европейском Союзе и НАТО;

продвижение украинского экспорта и привлечения инвестиций;

защита прав и интересов украинцев за рубежом;

продвижение позитивного имиджа страны.

Обсуждались на заседании вопросы увеличения зарплат медработникам с 2022 года, удержания роста цен на электроэнергию, реализации Парижских соглашений об уменьшении выбросов, а также запуск проверки АО «Укрзализныца». Кроме того, на мероприятии была одобрена отправка украинского контингента в Боснию и Герцеговину в рамках операции ЕС «Алтея» (действует с 2004 г., численность — около 600 человек).

Не обошлось заседание и без традиционного введения санкций по обвинению в контрабанде, под которые попали: Александр Акст (гражданин Германии), Валерий Фальковский и Владислав Студенец (оба — граждане Украины), а также аффилированные с ними 24 компании.

Крестный ход в Киеве

Несмотря на всю антироссийскую истерию украинских властей и попытки разделить по сути один народ, на этой неделе в Киеве дольно массово прошел крестный ход. Организован он был Украинской православной церковью Московского патриархата по случаю 1 033-летия крещения Киевской Руси. По подсчетам наблюдателей ОБСЕ участие в нем приняли примерно 50 тыс. человек (75% — женщины разных возрастов), охрану обеспечивали около 10 тысяч полицейских. По подсчетам самой Украинской православной церкви, участников было куда больше — порядка 350 тысяч человек. Правда же, как обычно, где-нибудь посередине.

По подсчетам Украинской православной церкви на сегодняшний #КрестныйХод собралось более 350 тыс. верующих.

Как крестный ход к 1033-летию крещения Руси прошел в Киеве показываем в нашем #РепортажКлименкоТаймhttps://t.co/7HCXHAhtUg#Киев #Украина #УПЦ pic.twitter.com/4nXRW0z2YK — Klymenko Time (@KlymenkoTime) July 27, 2021

На этом фоне довольно примечателен социальный опрос, где 41% украинцев согласились с утверждением о том, что они и русские — один народ, относящийся к единому историческому и духовному пространству. При этом на юге Украины таких 56%, а на востоке — 65%. Не согласились с этим 55%, большинство из которых вполне ожидаемо проживают на западе страны.

Опрос соцгруппы "Рейтинг". 55% не согласны с заявлением Путина, что "россияне и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству", 41% - с этим согласны. Более более 80% избирателей ОПЗЖ, Мураева и Шария согласны с тезисом "один народ".???? pic.twitter.com/SnxnHuLyfG — Alexander (@avaza1972) July 27, 2021

Такие показатели довольно красноречиво говорят о том, что антироссийская кампания Киева идет с пробуксовкой, а само общество продолжает оставаться разделенным. На этом фоне следует ожидать дальнейшей зачистки информационного поля от «инакомыслия», где основным инструментом станет СНБО и недавно созданный Центр противодействия дезинформации.

Чем будет заниматься Центр противодействия дезинформации https://t.co/7trKevcxRc — Бумер@нг777S (@bumerang777S) May 11, 2021

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