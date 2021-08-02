Сергей Каменский стал финалистом в стрельбе из винтовки в Токио

Токио, 2 августа. Сергей Каменский вышел в финал по стрельбе из винтовки на летних Олимпийских играх в Токио.

Российский спортсмен занял в полуфинале первое место, сообщает RT. Каменский еще до начала олимпийских соревнований оценивался экспертами, как один из главных претендентов на победу в стрельбе из малокалиберной винтовки. Финальная часть турнира в Токио пройдет 2 августа. Начало — в 10:50 по московскому времени.

Ранее байдарочник Максим Спесивцев завоевал путевку в полуфинал Олимпиады в Токио. Россиянин одержал победу в первом заезде 1/4 финала олимпийского турнира с результатом 3 минуты 44,136 секунды.