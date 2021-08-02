В Sohu объяснили, чем для США обернулась попытка повторить успех России с гиперзвуком

Пекин, 2 августа. США считают себя единственной на планете сверхдержавой. Потому фиаско с разработкой гиперзвукового оружия для американцев особенно обидно, пишет китайский портал Sohu.

В последнее время Россия достигла значительного прогресса в создании вооружения нового поколения. Естественно, что США не хотели уступать первенство своему конкуренту. Китайские аналитики объяснили, чем для США обернулась попытка повторить успех российских конструкторов, пишет «ПолитРоссия».

«США официально признают, что их разработки в сфере гиперзвукового оружия сильно отстают не только от России, но и от Китая. Пентагон делает все возможное, чтобы догнать конкурентов, но у него ничего не получается», — говорится в публикации.

Авторы статьи, в частности, вспомнили недавние испытания очередной американской гиперзвуковой ракеты. Во время запуска со стратегического бомбардировщика ее двигатель попросту не сработал. Как следствие, боеприпас не набрал необходимую скорость и упал. На этом фоне даже сами американцы уже не верят в собственных инженеров. В конгрессе все чаще звучат неудобные для Пентагона вопросы относительно эффективности расходования огромного бюджета.

«Соединенные Штаты позиционируют себя как единственная сверхдержава в мире и поэтому их поражение в гиперзвуковой гонке выглядит особенно обидно», — заключили в Sohu.

Ранее сообщалось, что ВВС США провели второе летное испытание гиперзвуковой баллистической ракеты воздушного базирования AGM-183A, разрабатываемой компанией Lockheed Martin. После отделения от носителя двигатель ракеты не заработал. При этом Россия, как пишет Infox, уже нашла способ защититься от перспективного американского оружия.