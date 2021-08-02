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В Москве началась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
Политика
В Москве началась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
unsplash.com  /  freestocks

Москва, 2 августа. Регистрация на онлайн-голосование на думских выборах открыта в Москве, об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Кроме кандидатов в депутаты Госдумы, москвичи смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино. В голосовании смогут поучаствовать совершеннолетние граждане России, которые зарегистрированы в Москве и обладают активным избирательным правом.

В сообщении уточняется, что москвичи, которые зарегистрируются на онлайн-голосование, будут удалены из списков для голосования на участках.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что парламентские и президентские выборы в России могут подвергаться провокациям извне. По его словам, специалистам профильных структур известно о готовящихся инцидентах.

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