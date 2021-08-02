Миротворцы ВС РФ сопроводили свыше 1000 паломников в монастырь Амарас в НКР

Степанакерт, 2 августа. Военнослужащие российского миротворческого контингента сопроводили свыше 1000 паломников в монастырь на территории Нагорного Карабаха.

Посещение монастыря Амарас в НКР было обеспечено действиям российских миротворцев. В течение недели свыше 1000 паломников и местных жителей смогли безопасно прибыть в комплекс. Христианский монастырь находится неподалеку от линии разграничения. Именно в связи с этим гражданскому населению требуется постоянное сопровождение специалистов, передает телеканал «Звезда».

Миротворцы ВС РФ находятся в Нагорном Карабахе согласно трехсторонним соглашениям, заключенным между Россией, Арменией и Азербайджаном. Личный состав также занимается оказанием гуманитарной помощи и разминированием. Саперы успели очистить от мин и боеприпасов уже 662 километра дорог.