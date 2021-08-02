«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Москва, 2 августа. Президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ, который ежегодно отмечается 2 августа.

В своем поздравлении глава государства отметил, что в рядах прославленных Воздушно-десантных войск всегда служили люди особой закалки, с несгибаемым характером и братской сплоченностью. Как подчеркнул президент, десантники всегда грамотно и оперативно решали серьезные задачи, а в самых сложных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, а также демонстрировали пример беззаветной преданности Родине.

«Народ России знает, что вы никогда не подведете, будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Днем ранее Путин поздравил теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с победой на летних Олимпийских играх в Токио. Президент похвалил спортсменов и назвал их молодцами.