Талибы совершили попытку взять штурмом тюрьму в афганском Лашкаргахе

Кабул, 2 августа. Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 попытались захватить тюрьму в афганском городе Лашкаргах.

Как сообщил представитель минобороны республики Фавад Аман, в атаке участвовали 40 представителей экстремистского движения. Правительственные силы оказали боевикам сопротивление, в результате чего 38 нападавших были ликвидированы и двое ранены.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан проводят совместные учения у границ Афганистана. Кроме того, как пишет Infox, в Кремле прокомментировали слухи о вводе российских войск в республику на фоне вывода американского вооруженного контингента.

1 Организация запрещена на территории РФ.