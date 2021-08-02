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«Локомотив» намерен приобрести защитника «Мальме» Ахмедходжича

  /   Обновлено: 02 августа 2021 08:57
Спорт
«Локомотив» намерен приобрести защитника «Мальме» Ахмедходжича
fclm.ru  /  Футбольный клуб «Локомотив», Москва

Москва, 2 августа. Центральный защитник шведского клуба «Мальме» и сборной Боснии и Герцеговины 22-летний Анель Ахмедходжич может перейти в «Локомотив» в это трансферное окно.

Предполагаемая сумма сделки не разглашается, сообщает Transfermarkt. Недавно в СМИ появилась информация, что интерес к защитнику проявляет итальянская «Аталанта», однако информация осталась на уровне слухов.

В этом сезоне Ахмедходжич выходил на поле в десяти официальных матчах и забил один гол. В прошлом сезоне он стал победителем чемпионата Швеции с «Мальме» и был признан лучшим защитником турнира.

«Локомотив» после двух сыгранных туров Российской премьер-лиги имеет в своем активе шесть очков. В последнем матче железнодорожники в московском дерби обыграли ЦСКА со счетом 2:1.

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