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Фильм «50 оттенков серого» признан одной из худших кинолент десятилетия
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Фильм «50 оттенков серого» признан одной из худших кинолент десятилетия
Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Лос-Анджелес, 2 августа. Обладателями премии «Золотая малина» становятся худшие представители киноиндустрии США. Среди таких кинофильмов оказалась нашумевшая мелодрама «50 оттенков серого».

Ленту «50 оттенков серого» представили на 65-м Берлинском международном кинофестивале. На роль главного героя рассматривали разных голливудских звезд. В итоге Кристиана Грея сыграл Джейми Дорнан. На «Кинопоиске» фильм собрал 4.4 балла из возможных десяти. На премии «Золотая малина» проект собрал пять наград.

Вышедший в 2019 году мюзикл «Кошки», снятый по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернз Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом» завоевал шесть «малин». Рейтинг на «Кинопоиске» составляет 4.8 балла из десяти.

Тройку худших американских фильмов замыкает «Спасти Рождество» 2014 года выпуска. Лента завоевала четыре награды на премии «Золотая малина». На «Кинопоиске» критики оценили картину на 1,4 балла.

Список неудачных фильмов может пополнить боевик 2021 года «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл в главной роли. Создатели киноленты, по мнению критиков, пытались поймать волну славы с помощью привычного сюжета. Идея не оправдала ожидания и принесла создателям только 5,4 балла на «Кинопоиске».

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кино рейтинг 50 оттенков серого худший фильм
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