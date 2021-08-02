Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые требования Шевченко

Киев, 2 августа. Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после выступления команды на Евро-2020. Местная федерация футбола не смогла договориться с ним по вопросу зарплаты.

Шевченко считал, что команда под его руководством удачно выступила на континентальном первенстве и рассчитывал на существенное повышение заработной платы. Он наотрез отказался продлевать контракт на прежних условиях. По данным «Чемпионата», зарплата украинского наставника составляла более 2 млн евро в год. Однако существует вероятность, что стороны договорятся друг с другом, но шансы на совместную работу невелики.

Один из лидеров сборной Украины по футболу Александр Зинченко скоро станет отцом. Жена футболиста Влада Седан необычным образом сообщила ему пол будущего ребенка.