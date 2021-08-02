Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 09:05
09:02
Общество
Циклон «Гвидо» принесет в Петербург ливни и сильный ветер 2 августа
09:00
Весь мир
Проект «Обмен»: как работает глобальная сеть обмена контентом между оппозиционными СМИ
08:59
Видео
МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
08:57
Спорт
«Локомотив» намерен приобрести защитника «Мальме» Ахмедходжича
08:53
Происшествия
Поезд насмерть сбил человека на перегоне в Перми
08:50
Технологии
Софт пермского разработчика по анализу автопотока начали использовать в Бразилии
08:50
Экономика
Программа расселения жителей аварийных домов в России начнется в 2021 году
08:48
Происшествия
Самолеты Ил-76 по решению Шойгу вылетели в Оренбургскую область для тушения пожаров
08:44
Общество
Фильм «50 оттенков серого» признан одной из худших кинолент десятилетия
08:41
Спорт
Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые требования Шевченко
Все новости

Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые требования Шевченко

  /   Обновлено: 02 августа 2021 08:54
Спорт
Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые требования Шевченко
Global Look Press  /  Cristel/XinHua

Киев, 2 августа. Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после выступления команды на Евро-2020. Местная федерация футбола не смогла договориться с ним по вопросу зарплаты.

Шевченко считал, что команда под его руководством удачно выступила на континентальном первенстве и рассчитывал на существенное повышение заработной платы. Он наотрез отказался продлевать контракт на прежних условиях. По данным «Чемпионата», зарплата украинского наставника составляла более 2 млн евро в год. Однако существует вероятность, что стороны договорятся друг с другом, но шансы на совместную работу невелики.

Один из лидеров сборной Украины по футболу Александр Зинченко скоро станет отцом. Жена футболиста Влада Седан необычным образом сообщила ему пол будущего ребенка.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые требования Шевченко
футбол украина тренер шевченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru