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Программа расселения жителей аварийных домов в России начнется в 2021 году
Экономика
Программа расселения жителей аварийных домов в России начнется в 2021 году
Невские Новости  /  Александра Смирнова

Москва, 2 августа. Власти России выделят 45 миллиардов рублей на новую программу расселения ветхого жилья. Об этом сообщили в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

Средства будут направлены на период до 2024 года. Финансы распределят пропорционально объемам аварийного жилья. Первыми участниками программы станут те регионы, которые справились с поставленными задачами по расселению ветхих домов, передает ТАСС.

«На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем правительства Российской Федерации, сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году», — сообщили в пресс-службе фонда.

Жители аварийных домов в Нижнем Новгороде ранее рассказали, в каких условиях вынуждены жить. Местные власти не торопятся решать проблему горожан и расселять их в безопасные места.

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россия аварийное жилье программа расселения
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