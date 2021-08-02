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Главный тренер сборной России Карпин недоволен поражениями «Ростова» в РПЛ
Спорт
Главный тренер сборной России Карпин недоволен поражениями «Ростова» в РПЛ
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Ростов-на-Дону, 2 августа. Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что его беспокоит результат и игра его клуба на старте сезона РПЛ. Такие слова привел официальный сайт команды.

Ростовчане начали новый сезон РПЛ с двух поражений в домашних встречах. В первый раз подопечные Карпина всухую проиграли московскому «Динамо» со счетом 0:2, во второй игре крупно уступили петербургскому «Зениту» (2:4). На данный момент «Ростов» находится на 15-м из 16 мест турнирной таблицы. Наставник ростовской команды также выразил свои эмоции насчет неудачного старта сезона для своих футболистов.

«Беспокоят поражения сами по себе и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет», — следует из заявления Карпина.

В последней домашней встрече «Ростова» с «Зенитом» гости играли первым номером. В составе сине-бело-голубых дублем в ворота соперника отметился Александр Ерохин.

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