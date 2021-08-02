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Депутат Рады Волынец признал зависимость Украины от электроэнергии из России

  /   Обновлено: 02 августа 2021 08:53
Политика
Депутат Рады Волынец признал зависимость Украины от электроэнергии из России
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 2 августа. Системный кризис в сфере энергетики на Украине в ближайшее время приведет к зависимости от поставок электроэнергии из России.

Страна входит в системный кризис, что станет причиной зависимости от российской и белорусской электроэнергии. Украинские тепловые электростанции сохранили около 800 тысяч тонн запасов угля. Потребность в нем составляет около 3 млн тонн. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш».

По словам парламентария, пополнение запасов угля не происходит якобы из-за того, что в 2019 году был снят запрет на импорт электроэнергии из России. Он считает, что началась гибридная война. Волынец также назвал одной из причин кризиса украинских спекулянтов, нанесших местным производителям электроэнергии огромные убытки.

Украина после Майдана превратилась в мировой центр торговли детьми и человеческими органами. По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, в страну приезжают иностранцы, чтобы воспользоваться услугами дешевых суррогатных матерей, а позже продать новорожденных.

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украина энергетика волынец
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