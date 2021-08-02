Самолеты Ил-76 по решению Шойгу вылетели в Оренбургскую область для тушения пожаров

Оренбург, 2 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил из Тверской и Псковской областей самолеты Ил-76 под Оренбург для тушения пожаров.

Два самолета Ил-76 по указу Шойгу уже выполняли вылеты в Оренбургскую область для тушения пожаров 21 июля. Воздушные судна сбросили на горящие леса около 80 тонн воды. Об этом сообщает Минобороны России.

«Двадцать первого июля два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты на тушение природного пожара на территории лесного фонда Первомайского района Оренбургской области, сбросив на горящие участки леса более 80 тонн воды», — говорится в сообщении.

Всего самолеты выполнили сброс более 500 тонн воды. Жидкость была направлена на наиболее опасные зоны лесных пожаров под Оренбургом.

Природные пожары возникают на территории Оренбурга со второй половины июля. В ходе ликвидации одного из возгораний возле поселка Красный огородник Кваркенского района трагически погиб пожарный.