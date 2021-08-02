Россия и Узбекистан проводят совместные учения у границ Афганистана

Москва, 2 августа. Российские и узбекистанские военные проводят учения, главной целью которых является обеспечение безопасности границы с Афганистаном.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) отметили, что маневры проходят на полигоне Термез, который находится в Сурхандарьинской области Узбекистана. Проведение подобных мероприятий связано с нестабильной ситуацией на территории Афганистана.

На открытии учений присутствовали генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов. Они выразили уверенность, что совместные тренировки укрепят отношения двух стран.

Россия также укрепляет военное сотрудничество с Лаосом. Военнослужащие обоих государств проведут маневры в Приморском крае, которые будут носить название «Ларос-2021».