Информация о нахождении в Москве орского маньяка не подтвердилась

Москва, 2 августа. Следственный комитет России опроверг данные о нахождении орского маньяка Валерия Андреева в Москве или области.

Весной этого года в СМИ неоднократно всплывала информация, что он был замечен. Об этом сообщали жители Московского региона.

Глава управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис в интервью РИА Новости отметил, что информация все еще проверяется. На данный момент нет никаких причин предполагать, что Андреев действительно находится в Москве или Подмосковье, заявил он.

Недавно в Ленинградской области был задержан маньяк-душитель. Оперативники провели следственный эксперимент, в ходе которого обвиняемый показал правоохранителям места совершения преступлений.