Киев, 2 августа. Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию онлайн-уроков на Украине. Проект должен расширить «проевропейские» ценности школьников.

Подрядчик должен будет поспособствовать организации онлайн-модулей EU Study Days. Целью является расширение сферы «проевропейски настроенной образованной молодежи». На эту задумку планируется потратить 800 тыс. евро.

В проект будут включены различные виды деятельности. Ученикам могут предложить поработать в рамках онлайн-платформы, в виртуальных классах и на вебинарах. Поучаствовать смогут школьники старших классов, передает RT.

Недавно Национальная академия наук Украины попыталась похвастать перед западными коллегами достижениями космонавтики страны. Однако статья смогла только развеселить читателей как на Украине, так и за ее пределами.