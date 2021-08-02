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ЕС попытается расширить круг «проевропейски настроенных» школьников на Украине

  /   Обновлено: 02 августа 2021 08:53
Общество
ЕС попытается расширить круг «проевропейски настроенных» школьников на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 2 августа. Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию онлайн-уроков на Украине. Проект должен расширить «проевропейские» ценности школьников.

Подрядчик должен будет поспособствовать организации онлайн-модулей EU Study Days. Целью является расширение сферы «проевропейски настроенной образованной молодежи». На эту задумку планируется потратить 800 тыс. евро.

В проект будут включены различные виды деятельности. Ученикам могут предложить поработать в рамках онлайн-платформы, в виртуальных классах и на вебинарах. Поучаствовать смогут школьники старших классов, передает RT.

Недавно Национальная академия наук Украины попыталась похвастать перед западными коллегами достижениями космонавтики страны. Однако статья смогла только развеселить читателей как на Украине, так и за ее пределами.

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