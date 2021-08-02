Дефицит велосипедов в мире сохранится до 2024 года

Москва, 2 августа. Стоимость велосипедов в низком ценовом сегменте увеличилась минимум в два раза. В будущем цены вырастут еще на 15-30% во всех категориях.

Причиной такого положения дел стала пандемия коронавируса. Нарушение производственно-логистических цепочек привело к дефициту велосипедов во всем мире. Преодолеть кризис удастся лишь к 2023-2024 годам, заявили ТАСС владельцы эксклюзивного дистрибьютора велосипедов марки Electra в России и Китае компании Electra bicycle company Russia & China Михаил Скигин и Раймонд Меднис.

«Сроки изготовления велосипедов очень сильно увеличились, очередь на производство велосипедов достигает 15 месяцев. Раньше это было три месяца. Для сравнения: этой весной мы сделали заказы на 2022 год, а сейчас — на 2023 год», — отметил Меднис.

Импортные велосипеды поставляются в Россию по остаточному принципу. В приоритете зарубежных компаний рынки США и Европы.

Больше трети жителей Санкт-Петербурга ранее заявили о желании ездить на работу на велосипеде. Осуществить свою мечту смогли только пять процентов опрошенных.