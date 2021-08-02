Глава Marvel Файги намекнул на связь между Тони Старком и Шан-Чи

Лос-Анджелес, 2 августа. YouTube-канал Marvel опубликовал ролик, посвященный фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец». Глава студии Кевин Файги рассказал о связи между Тони Старком и героем киноленты.

Лента «Шан-Чи и легенда десяти колец», по словам руководителя Marvel Кевина Файги, напрямую связана с первым фильмом «Железный человек». Именно в нем есть ключевое событие, объединяющее два проекта.

«Там есть одно ключевое событие, а именно – Тони Старк становится Железным человеком. И его заставляют изготовить оружие для одной организации, которая называлась «Десять колец», — отметил Файги.

Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» должен выйти в широкий прокат 2 сентября. Студия Marvel опубликовала новый трейлер к предстоящему кинокомиксу. Главные роли в проекте сыграли Симу Лю, Аквафина, Мишель Йео, Тим Рот и другие.