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Глава Marvel Файги намекнул на связь между Тони Старком и Шан-Чи
Общество
Глава Marvel Файги намекнул на связь между Тони Старком и Шан-Чи
Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Лос-Анджелес, 2 августа. YouTube-канал Marvel опубликовал ролик, посвященный фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец». Глава студии Кевин Файги рассказал о связи между Тони Старком и героем киноленты.

Лента «Шан-Чи и легенда десяти колец», по словам руководителя Marvel Кевина Файги, напрямую связана с первым фильмом «Железный человек». Именно в нем есть ключевое событие, объединяющее два проекта.

«Там есть одно ключевое событие, а именно – Тони Старк становится Железным человеком. И его заставляют изготовить оружие для одной организации, которая называлась «Десять колец», — отметил Файги.

Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» должен выйти в широкий прокат 2 сентября. Студия Marvel опубликовала новый трейлер к предстоящему кинокомиксу. Главные роли в проекте сыграли Симу Лю, Аквафина, Мишель Йео, Тим Рот и другие.

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marvel железный человек шан-чи
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