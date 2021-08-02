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Украинский футболист Зинченко необычным способом узнал пол будущего ребенка

  /   Обновлено: 02 августа 2021 08:51
Спорт
Украинский футболист Зинченко необычным способом узнал пол будущего ребенка
ffu.org.ua  /  Федерация футбола Украины

Киев, 2 августа. Жена защитника сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко экстравагантно сообщила ему пол будущего ребенка.

Журналистка из Украины Влада Седан организовала интересное мероприятие для своего супруга. В Instagram футболиста появилась видеозапись, как жена выводит его с завязанными глазами на поле стадиона в Киеве. Зинченко встал перед воротами, на перекладине которых расположены три условные мишени. Когда игрок попал в одну из них, над «Олимпийским» пошел розовый дым, а на табло арены отобразилась надпись — «It's a girl» (это девочка).

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити», цвета которого защищает Зинченко, может продать одну из своих главных звезд. Рахим Стерлинг не вписывается в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы и рассматривает варианты перехода в другой клуб.

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