Украинский футболист Зинченко необычным способом узнал пол будущего ребенка

Киев, 2 августа. Жена защитника сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко экстравагантно сообщила ему пол будущего ребенка.

Журналистка из Украины Влада Седан организовала интересное мероприятие для своего супруга. В Instagram футболиста появилась видеозапись, как жена выводит его с завязанными глазами на поле стадиона в Киеве. Зинченко встал перед воротами, на перекладине которых расположены три условные мишени. Когда игрок попал в одну из них, над «Олимпийским» пошел розовый дым, а на табло арены отобразилась надпись — «It's a girl» (это девочка).

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити», цвета которого защищает Зинченко, может продать одну из своих главных звезд. Рахим Стерлинг не вписывается в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы и рассматривает варианты перехода в другой клуб.