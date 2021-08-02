Врач Нагайцева объяснила влияние ржавой воды на состояние кожи

Москва, 2 августа. Гигиенические процедуры во время течения ржавой воды из крана не принесут вреда для здоровья кожи. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.

Принятие душа под ржавой водой не является приятной процедурой, однако она не несет никакого вреда для здоровой кожи человека. Жидкость содержит в себе большое количество химического вещества, но является безопасной для большинства людей, передает радио Sputnik.

«Сам по себе этот химический элемент, растворенный в воде, не страшен для большинства людей, поскольку у нас есть «самый мощный барьер»: кожа отлично защищает организм», — объяснила Нагайцева.

Несмотря на безопасность мытья ржавой водой, некоторые опасения должен вызывать контрастный душ. Такая процедура способна вызвать спазм мышц.