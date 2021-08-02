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Четыре человека стали жертвами крушения вертолета в США
Происшествия
Четыре человека стали жертвами крушения вертолета в США
Авиаклуб «Севераэро»

Сакраменто, 2 августа. Авиакатастрофа произошла 2 августа на севере штата Калифорния. Все четыре человека, находящиеся на борту вертолета Robinson R66, погибли, сообщает Associated Press.

Издание сообщило, что винтокрылая машина упала около 13:15 по местному времени недалеко от города Сакраменто, пишет RT. Причины трагедии не разглашаются. Обстоятельства крушения воздушного судна выясняет Федеральное авиационное управление и Национальный совет США по безопасности на транспорте.

Недавно в Республике Бурятия были обнаружены обломки самолета. По предварительным данным, они принадлежат Ан-2, который пропал без вести около года назад.

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сша жертвы калифорния крушение вертолета
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