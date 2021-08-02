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МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
Видео
МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

 

«Дети огня» взяли ответственность за поджоги лесов в Турции

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за поджоги лесов на юге страны. Ячейка связана с Рабочей партией Курдистана, которую официальная Анкара считает экстремистской. По словам террористов, их действия были направлены на борьбу с «нынешним режимом». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. Турецкий лидер не исключил, что именно диверсии стали первопричиной национального бедствия.

МОК решит вопрос о санкциях против Белоруссии из-за Тимановской

МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
facebook.com  / Belarus Athletic Federation

МОК не будет применять санкции к Национальному олимпийскому комитету Белоруссии, пока не выслушает его версию по скандальному делу Кристины Тимановской. Представители международной спортивной организации уже побеседовали с белорусской легкоатлеткой с глазу на глаз. Бегунья, которую хотели вернуть с Олимпиады на родину, провела ночь в отеле токийского аэропорта. Ранее национальный олимпийский комитет Белоруссии заявлял, что намерен отправить Тимановскую в Минск из-за ее нестабильного эмоционально-психологического состояния. Но лидер сборной была с этим не согласна и заявляла, что на нее оказывается серьезное давление. Спринтер даже намеревалась просить политического убежища в посольстве Австрии в Японии. 

Российско-индийские учения стартовали в Волгоградской области

МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
pixabay.com  / 

250 военнослужащих Вооруженных сил Индии встретили хлебом-солью в Волгоградской области, где стартовали совместные с нашим Минобороны учения «Индра-2021». Столько же армейцев задействовали в маневрах и с российской стороны: это солдаты мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также разведывательной роты. В рамках международных учений военнослужащие будут практиковать бой в различных погодных условиях, высадку воздушного и тактического десанта на вертолетах, отражение ударов беспилотников противника. Тренировки завершатся 13 августа. Российская сторона также планирует проведение подобных учений с бойцами из Алжира и Пакистана.

ВДВ отмечают 91-ю годовщину со дня образования

МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
pixabay.com  / 

В России сегодня отмечают 91-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. Впервые парашютное десантирование личного состава состоялось на учениях Московского военного округа 2 августа 1930 года. Эту дату принято считать днем рождения ВДВ, которые стали самостоятельным родом войск в сентябре 1941-го. «Голубые береты» всегда на передовой: они выполняли множество задач в Афганистане, Чечне и во время миротворческой операции на Балканах. Жизненным кредо десантников всегда был девиз «Никто кроме нас!». Небесным покровителем воинов крылатой пехоты считается пророк Илия, день памяти которого Православная Церковь празднует именно 2 августа.

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Все новости / Видео / МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
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