Карпин резко ответил на вопрос об общении с Дзюбой после матча с «Зенитом»

Ростов-на-Дону, 2 августа. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в послематчевом интервью по итогам встречи «Зенит» — «Ростов» в рамках Российской премьер-лиги заявил, что не общался с Артемом Дзюбой.

Специалист подчеркнул, что постоянно был сфокусирован на игре своей команды. На просьбу журналиста оценить игру Александра Ерохина, оформившего дубль в ворота ростовчан, Карпин ответил, что у него не было на это времени.

Журналист также поинтересовался, удалось ли тренеру перекинуться с Дзюбой парой слов, на что тот резко отреагировал.

«Удалось ли пообщаться с Дзюбой? Да что ж такое? Ни с кем я не общался», — парировал Карпин.

В матче второго тура чемпионата России по футболу «Ростов» уступил «Зениту» со счетом 2:4. В составе ростовчан голами отметились Николай Комличенко и Максим Осипенко.