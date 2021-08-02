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Звезда «Стражей Галактики» Батиста: роль Дракса изменила траекторию моей жизни
Общество
Звезда «Стражей Галактики» Батиста: роль Дракса изменила траекторию моей жизни
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Лос-Анджелес, 2 августа. Актер Дэйв Батиста был рестлером. Долгое время ему не везло в кинопроектах, но роль Дракса в фильме Marvel «Стражи Галактики» кардинально изменила его жизнь.

Батиста решил оставить спортивную карьеру ради новых ощущений. До кастинга на роль Дракса Разрушителя у будущей кинозвезды практически не было работы. Он утопал в долгах, заложил дом. Артист боролся с бедностью.

«Я оставил рестлинг насовсем. Да, я мог вернуться туда, поджав хвост, но тогда я бы до сих пор топтался на месте и не двигался дальше, так что решил просто рискнуть. И когда меня взяли на роль, все изменилось», — отметил Батиста в интервью IGN.

Роль в «Стражах Галактики» принесла бешеный успех актеру. Он долго не мог поверить в происходящее. Теперь Батиста смог выбраться из долговой ямы и ему не приходится искать деньги на покупку подарков детям.

«Дракс не просто изменил мою карьеру. Он буквально поменял траекторию всей моей жизни», — заявил кинозвезда.

Постановщиком двух частей «Стражей Галактики» является Джеймс Ганн. Режиссер вспомнил о своем увольнении из Marvel Studios в тот момент, когда должна была начаться подготовка к созданию третьей части супергероики. Причиной стали старые записи из его Twitter.

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кино стражи галактики дракс дэйв батиста
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