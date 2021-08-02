Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланн»

Москва, 2 августа. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся нидерландский ПСВ и «Мидтьюлланн» из Дании.

В роли помощников российского рефери выступят Максим Гаврилин, Игорь Демешко и Владимир Москалев. Матч состоится 3 августа в 21:00 по московскому времени. Стартовый свисток судьи прозвучит на стадионе «Филипс» в нидерландском городе Эйндховен.

Сергей Карасев обслуживал матчи группового этапа и 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, а также выступал в роли резервного арбитра в 1/2 финала континентального первенства. В той игре Италии удалось обыграть Испанию (1:1 в основное время, 4:2 — в серии пенальти).

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