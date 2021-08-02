Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Вилюй» в Якутии

Якутск, 2 августа. Авария произошла на федеральной автодороге «Вилюй» в Якутии, в результате чего погибли три человека и пострадали двое детей. Такие данные приводит региональная прокуратура.

ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник на 98-м км трассы «Вилюй». По предварительной информации, по автодороге следовал автомобиль Toyota Sienta, за рулем которого находилась женщина. Она вместе с семьей направлялась из села Сунтар в город Якутск, однако по пути не справилась с управлением и съехала с дороги.

В результате аварии водитель и двое пассажиров, в числе которых несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, погибли. С травмами в больницу доставили двух детей. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку.

Ранее в Новосибирской области мотоциклист погиб после столкновения с машиной и деревом. Водителю было 58 лет.