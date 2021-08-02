Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 09:03
09:02
Общество
Циклон «Гвидо» принесет в Петербург ливни и сильный ветер 2 августа
09:00
Весь мир
Проект «Обмен»: как работает глобальная сеть обмена контентом между оппозиционными СМИ
08:59
Видео
МОК поддерживает легкоатлетку Тимановскую. События дня
08:57
Спорт
«Локомотив» намерен приобрести защитника «Мальме» Ахмедходжича
08:53
Происшествия
Поезд насмерть сбил человека на перегоне в Перми
08:50
Технологии
Софт пермского разработчика по анализу автопотока начали использовать в Бразилии
08:50
Экономика
Программа расселения жителей аварийных домов в России начнется в 2021 году
08:48
Происшествия
Самолеты Ил-76 по решению Шойгу вылетели в Оренбургскую область для тушения пожаров
08:44
Общество
Фильм «50 оттенков серого» признан одной из худших кинолент десятилетия
08:41
Спорт
Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые требования Шевченко
Все новости

Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Вилюй» в Якутии
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Вилюй» в Якутии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Якутск, 2 августа. Авария произошла на федеральной автодороге «Вилюй» в Якутии, в результате чего погибли три человека и пострадали двое детей. Такие данные приводит региональная прокуратура.

ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник на 98-м км трассы «Вилюй». По предварительной информации, по автодороге следовал автомобиль Toyota Sienta, за рулем которого находилась женщина. Она вместе с семьей направлялась из села Сунтар в город Якутск, однако по пути не справилась с управлением и съехала с дороги.

В результате аварии водитель и двое пассажиров, в числе которых несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, погибли. С травмами в больницу доставили двух детей. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку.

Ранее в Новосибирской области мотоциклист погиб после столкновения с машиной и деревом. Водителю было 58 лет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Вилюй» в Якутии
дтп якутск якутия прокуратура Вилюй
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru