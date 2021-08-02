«Не терпеть»: Полина Гагарина впервые высказалась о разводах

Москва, 2 августа. Певица Полина Гагарина почти год назад расторгла брак с фотографом Дмитрием Исхаковым. Причину разрыва звезда не раскрывает, но иногда размышляет об отношениях.

Исполнительница охотно дает советы, как сохранить любовь и в каких случаях уходить из семьи, но не распространяется о своей личной жизни. Гагарина уверена, что развод является единственным решением проблемы, если в паре не осталось уважения и чувств.

«Я за то, чтобы не терпеть. Если есть куда идти, есть силы, то зачем терпеть обиды? Не дай Бог побои, насилие, но об этом обязательно нужно говорить! Надо уходить и неважно, сколько детей. Это ваша жизнь, и она одна. Нужно проживать ее максимально хорошо», — отметила Гагарина в интервью на YouTube-канале Армана Давлетярова.

Певица осталась в хороших отношениях со своим вторым бывшим мужем Исхаковым. Экс-супруги вместе занимаются воспитанием дочери Мии.

Поклонников Полины Гагариной ранее поразила худоба певицы. Пользователи Сети рассмотрели фигуру звезды на фото в соцсетях и заявили, что ее тело — «кошмар» и «анорексия».