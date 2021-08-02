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Netflix показал первый кадр пятого сезона «Короны» со Стонтон в главной роли
Общество
Netflix показал первый кадр пятого сезона «Короны» со Стонтон в главной роли
 /  Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Лондон, 2 августа. Актриса Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в «Гарри Поттере», сыграет королеву Елизавету II в новом сезоне «Короны». Первый кадр опубликовал Netflix.

Звезда «Гарри Поттера и Ордена Феникса» сыграет роль королевы Великобритании в последних сезонах сериала «Корона». Когда поклонники исторического проекта смогут оценить игру Имельды Стонтон, пока неизвестно.

Сериал «Корона» будет состоять из шести сезонов. Каждые два года шоураннеры меняли актерский состав, чтобы символизировать течение времени. До Стонтон королеву Елизавету II играли Клер Фой и Оливия Колман.

Еще один документальный телесериал, посвященный королевской семье, вышел на экраны под названием «Десятилетия Дианы». Он рассказывает о жизни Дианы Спенсер, матери принцев Уильяма и Гарри и бывшей супруги принца Чарльза.

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netflix корона имельда стонтон
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