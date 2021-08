Netflix показал первый кадр пятого сезона «Короны» со Стонтон в главной роли

Лондон, 2 августа. Актриса Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в «Гарри Поттере», сыграет королеву Елизавету II в новом сезоне «Короны». Первый кадр опубликовал Netflix.

Звезда «Гарри Поттера и Ордена Феникса» сыграет роль королевы Великобритании в последних сезонах сериала «Корона». Когда поклонники исторического проекта смогут оценить игру Имельды Стонтон, пока неизвестно.

Сериал «Корона» будет состоять из шести сезонов. Каждые два года шоураннеры меняли актерский состав, чтобы символизировать течение времени. До Стонтон королеву Елизавету II играли Клер Фой и Оливия Колман.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv