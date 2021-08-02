Силач Полещук планирует установить мировой рекорд в поднятии тепловоза

Москва, 2 августа. Российский силач Станислав Полещук хочет побить мировой рекорд, сдвинув с места тепловоз массой более 50 тонн. Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Агаджанян.

Спортивное мероприятие состоится 17 августа в подмосковном Кратово. Фиксировать рекорд будет президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, передает РИА Новости.

«Призер международных первенств Станислав Полещук попробует установить рекорд России и мира по перетягиванию сидя руками за канат тепловоза с вагонами весом более 50 тонн», — поделился подробностями Агаджанян.

Подобный рекорд может быть установлен впервые за всю историю существования мирового силового экстрима. Полещуку будет необходимо приложить не только много сил, но и проявить осторожность , чтобы не порвать мышцы, и не повредить связки.

Свои успехи в спортивной сфере уже продемонстрировал баскетболист Лука Дончич. Представитель сборной Словакии на Олимпиаде в Токио установил исторический рекорд на международном соревновании.