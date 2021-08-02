Американские ученые описали рацион для продления жизни на пять лет

Вашингтон, 2 августа. Качество питания напрямую влияет на количество лет жизни. Добавление в рацион определенных продуктов может стать путем к долголетию.

Человек в состоянии самостоятельно корректировать свой режим питания и меню. Полезным его может сделать наличие жирных кислот омега-3. Продукты с этим веществом благотворно влияют на здоровье сердца и уменьшают воспаление, говорится в статье, опубликованной в Американском журнале клинического питания.

«Фактически, в этом исследовании мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение», — отметила одна из авторов исследования Алеикс Сала-Вила.

Издание EatThisNotThat ранее рассказало о продуктах, которые борются со старением. В рацион стоит внести богатые жирными кислотами авокадо и рыбу.