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Сильное землетрясение произошло вблизи архипелага Кермадек в Тихом океане

  /   Обновлено: 02 августа 2021 07:09
Происшествия
Сильное землетрясение произошло вблизи архипелага Кермадек в Тихом океане
wikipedia.org  /  Yamaguchi先生 / CC BY-SA 3.0

Веллингтон, 2 августа. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы 2 августа недалеко от архипелага Кермадек на юге Тихого океана. Информацию об этом предоставила Геологическая служба Австралии.

Сейсмологи отметили, что инцидент произошел чуть восточнее острова Рауль, который находится в 800 км к северо-востоку от островов Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения находился на глубине 26 км. В зоне поражения были необитаемые острова архипелага Кермадек, пишет RT.

Похожее по силе сейсмособытие произошло рядом с Грецией. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 60 км от острова Кос.

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