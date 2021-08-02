Сильное землетрясение произошло вблизи архипелага Кермадек в Тихом океане

Веллингтон, 2 августа. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы 2 августа недалеко от архипелага Кермадек на юге Тихого океана. Информацию об этом предоставила Геологическая служба Австралии.

Сейсмологи отметили, что инцидент произошел чуть восточнее острова Рауль, который находится в 800 км к северо-востоку от островов Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения находился на глубине 26 км. В зоне поражения были необитаемые острова архипелага Кермадек, пишет RT.

Похожее по силе сейсмособытие произошло рядом с Грецией. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 60 км от острова Кос.