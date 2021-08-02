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Число преступлений в интернете увеличилось на 20,3% в России
Происшествия
Число преступлений в интернете увеличилось на 20,3% в России
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Москва, 2 августа. Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за первую половину 2021 года выросло на 20,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике МВД, за первые шесть месяцев 2021 года зафиксировано 271,1 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации. Отмечается, что 57,1% преступлений являются особо тяжкими, две трети происходят с использованием Сети, а более трети — при помощи смартфонов. Больше всего подобных преступлений зафиксировано в Чечне, Дагестане, Московской и Тульской областях, информирует RT.

Недавно стал известен новый способ мошенничества. Злоумышленники предлагают доверчивым гражданам якобы напрямую торговать на фондовой бирже акциями Роскосмоса.

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