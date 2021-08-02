Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 07:33
07:22
Общество
Netflix показал первый кадр пятого сезона «Короны» со Стонтон в главной роли
07:15
Спорт
Силач Полещук планирует установить мировой рекорд в поднятии тепловоза
07:11
Общество
Американские ученые описали рацион для продления жизни на пять лет
07:09
Происшествия
Сильное землетрясение произошло вблизи архипелага Кермадек в Тихом океане
07:08
Происшествия
Число преступлений в интернете увеличилось на 20,3% в России
07:07
Спорт
Байдарочник Спесивцев завоевал путевку в полуфинал Олимпиады в Токио
07:07
Происшествия
Жительница Сахалина случайно задавила во сне двухмесячного сына
07:06
Общество
Актер из «Декстера» Джей Пикетт умер во время съемок «Долины сокровищ»
07:04
Спорт
Титулованная пловчиха из США пожаловалась на Россию из-за триумфа Рылова на ОИ
06:54
Происшествия
Петербургские пожарные ликвидировали возгорание в Петродворцовом районе
Все новости

Жительница Сахалина случайно задавила во сне двухмесячного сына
Происшествия
Жительница Сахалина случайно задавила во сне двухмесячного сына
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 2 августа. Молодая жительница Южно-Сахалинска случайно убила своего двухмесячного сына. Женщина придавила ребенка грудной клеткой, когда уснула.

Подозреваемая решила поспать вместе со своим двухмесячным сыном на диване. В результате девушка случайно перевернулась на малыша и придавила его, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

"Во сне женщина своим телом придавила младенца. Смерть последнего наступила вследствие механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота", — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета задерживают молодую маму во второй раз. Жительницу Сахалина уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.

Недавно ребенок умер в одной из семей под Челябинском. Мать мальчика ушла и оставила мальчика в ванной, а когда вернулась, то поняла, что малыш тонет. Врачам не удалось его спасти.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жительница Сахалина случайно задавила во сне двухмесячного сына
ребенок сахалин сон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru