Жительница Сахалина случайно задавила во сне двухмесячного сына

Южно-Сахалинск, 2 августа. Молодая жительница Южно-Сахалинска случайно убила своего двухмесячного сына. Женщина придавила ребенка грудной клеткой, когда уснула.

Подозреваемая решила поспать вместе со своим двухмесячным сыном на диване. В результате девушка случайно перевернулась на малыша и придавила его, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

"Во сне женщина своим телом придавила младенца. Смерть последнего наступила вследствие механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота", — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета задерживают молодую маму во второй раз. Жительницу Сахалина уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.

Недавно ребенок умер в одной из семей под Челябинском. Мать мальчика ушла и оставила мальчика в ванной, а когда вернулась, то поняла, что малыш тонет. Врачам не удалось его спасти.