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Актер из «Декстера» Джей Пикетт умер во время съемок «Долины сокровищ»
Общество
Актер из «Декстера» Джей Пикетт умер во время съемок «Долины сокровищ»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лос-Анджелес, 2 августа. Американский актер Джей Пикетт скончался во время съемок вестерна «Долина сокровищ». Об этом сообщили создатели предстоящего фильма.

Звезде телесериалов было всего 60 лет. Пикетт ушел из жизни при подготовке к съемке одной из сцен кинофильма. Точная причина пока неизвестна. Вероятно, у актера случился сердечный приступ, сообщил член съемочной команды Трэвис Миллс.

«Многие из вас уже слышали о трагедии, которая произошла два дня назад. Джей Пикетт, наш ведущий актер, сценарист... внезапно скончался... Наши сердца разбиты», — написал Миллс в Facebook.

Американский актер Джей Пикетт снимался в фильмах и телесериалах. Наибольшую известность ему принесли проекты «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Менталист» и «Декстер».

Звезда телесериала «Клан Сопрано» Рик Айелло ушел из жизни в конце июля 2021 года. Ему было 65 лет. Врачи диагностировали у актера рак поджелудочной железы. Артист не смог победить болезнь.

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