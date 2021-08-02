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Титулованная пловчиха из США пожаловалась на Россию из-за триумфа Рылова на ОИ
Спорт
Титулованная пловчиха из США пожаловалась на Россию из-за триумфа Рылова на ОИ
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 2 августа. Российских атлетов необходимо отстранить от участия в токийской Олимпиаде. Так считает двукратная олимпийская чемпионка из США в плавании Лилли Кинг, передает портал Yahoo Sports.

Ранее американский пловец Райан Мерфи после проигрыша россиянину Евгению Рылову заявил, что тот заплыв «мог быть не чистым». Однако после этого он взял свои слова назад: спортсмен отметил, что у него нет претензий к российскому атлету, а его прошлые заявления были неверно истолкованы. Но после поражения своего коллеги Лилли Кинг посчитала иначе и указала, что России не должно быть Олимпийских играх.

«Я не соревновалась с кем-то из той страны, которая должна быть отстранена, но вместо этого получила удар по руке и требование изменить флаг. Так что лично меня эта проблема не затронула. Но Райана затронула. Мне не важно, хочет он высказываться на эту тему или нет», — передает RT слова пловчихи Лилли Кинг.

При этом МОК сообщил, что российские спортсмены удачно прошли тестирование на допинг перед соревнованиями на летних Олимпийских играх в Токио. Никто из сборной не употреблял допинг, что подтвердили соответствующие тесты.

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Лилли Кинг олимпийские игры токио олимпиада плавание рылов
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