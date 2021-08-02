«Русский танк» и «Лада-Наташа»: самые желанные на Западе отечественные автомобили

Вашингтон, 2 августа. Некоторые отечественные автомобили до сих пор продаются и пользуются популярностью за границей. Очередь на покупку машин может растянуться на полгода.

Первый отечественный автомобиль был продемонстрирован публике в 1896 году. Конструктором машины был Евгений Яковлев. С тех пор начался отсчет истории автоиндустрии как самостоятельной отрасли экономики страны. С распадом СССР автомобилестроение, которое было сконцентрировано преимущественно в России, Белоруссии и на Украине, разделилось на национальные автопромышленности, судьба которых сложилась по-разному. На Западе к некоторым жемчужинам отечественного автопрома до сих пор относятся с трепетом.

«Волга» ГАЗ-21

Первая партия ГАЗ-21 попала в Европу в 1957 году, и почти сразу была полностью распродана. Популярность машин была настолько огромной, что возникла необходимость в формировании специального экспортного отдела. Такое решение стало эффективным — спрос на «Волги» был большим, их охотно приобретали в странах соцлагеря местные партийные функционеры и директора предприятий. С 1957-го по 1959-й отечественный автомобиль был отгружен в 43 страны. За повышенную проходимость и высокий комфорт автолюбители из Германии и Австрии прозвали «Волгу» «диваном на колесах». Известно, что такая же машина есть в гараже российского президента Владимира Путина.

«Москвич-412»

Эта модель произвела фурор во всем мире, поскольку выделялась надежностью и хорошо себя проявляла в автоспорте. «Москвичи» без особых трудностей переносили тяжелые гонки, например ралли «Лондон — Мехико». В странах Латинской Америки, США и Европе машина продавалась под названием Moskvitch Elite 1500. Больше всего пользовались спросом модели в кузовах пикап и «комби» (первые были своеобразным ответом на американский Chevrolet El Camino).

«Классика» для США и Канады

Заднеприводные автомобили АвтоВАЗа пришлись по душе не только жителям Европы, но и североамериканцам. Так, в Канаду и США отечественные транспортные средства отправляли с середины 70-х. Для машин, которые поставлялись за границу, производили специальные изменения: дорабатывали систему пассивной безопасности, улучшали оптику и производили косметические изменения в салоне. Бюджетный автомобиль мог вместить семью из пяти человек, а в багажник можно было положить все что угодно для рыбалки и барбекю.

«Русский танк»

Lada 4x4 (она же ВАЗ-2121 «Нива») пользовалась огромной популярностью на немецком рынке. В 2020 году машина окончательно перестала продаваться за рубежом, что повергло жителей Германии в шок. «Танк из России» уважали за простоту и надежность. Особенно он пришелся по нраву фермерам, которые могли чинить его даже в поле. Формальная причина ухода «Нивы» с рынка — ужесточение экологических требований.

Русская «Наташа»

Lada Samara, которая выпускалась с 19 декабря 1984 года по 24 декабря 2013 года, в свое время была одним из самых желанных автомобилей за границей. В Европе отечественные машины продавали по демпинговым ценам, а тюнинг и стайлинг проводили прямо перед поставкой клиенту. Русская «Наташа», как называли ее во Франции, славилась своей надежностью и неприхотливостью.

Интересная история произошла в 2018 году во время чемпионата мира по футболу в России: братья Ларс и Нильс Маккен из Нидерландов объехали несколько российских городов, добравшись в страну из припортового городка Доккум на своей Lada Samara. Также они посетили завод в Тольятти, где когда-то был собран их «четырехколесный друг».

В Японии сейчас пользуется огромной популярностью российский «УАЗ-Хантер». Машина буквально стала хитом в Стране восходящего солнца. Местные жители вынуждены оформлять предзаказы из-за повышенного спроса.