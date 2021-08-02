Российские спортсменки вышли в полуфинал соревнований байдарок-двоек на ОИ

Токио, 2 августа. Россиянки Кира Степанова и Варвара Баранова прошли в полуфинал соревнований байдарок-двоек на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Токио.

В предварительном заезде российские спортсменки показали время 1 минута 47,874 секунды, заняв второе место. В полуфинал прошли два лучших экипажа из каждого квалификационного старта. Полуфинал и финал соревнований пройдет во вторник.

МОК сообщил о результатах допинг-тестов у российских спортсменов. В комитете заявили, что положительные допинг-тесты у спортсменов из России отсутствуют. Все завоеванные медали на Олимпиаде российские спортсмены выиграли своими силами, что и подтверждается тестами МОК.