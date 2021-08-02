Водителям описали процедуру сертификации ввозимых из-за рубежа автомобилей

Москва, 2 августа. Автомобили, ввозимые из-за рубежа и бывшие в употреблении, должны пройти процедуру сертификации. Как она происходит, рассказал техэксперт Андрей Васильев.

Ввозимые из-за границы транспортные средства должны пройти таможенные процедуры, а затем направиться в испытательные лаборатории для проверок. В случае положительного результата оформляется Свидетельство о безопасности, передает РИА Новости.

«При положительном результате проверок на автомобиль оформляется Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, а затем на его основании оформляется паспорт», — отметил Васильев.

Некоторые водители не хотят испытывать трудности с процедурой сертификацией, поэтому отдают предпочтение в пользу новых автомобилей. На днях дилеры России объявили о старте приема заявок на Lexus NX второго поколения.