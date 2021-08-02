Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 07:32
07:22
Общество
Netflix показал первый кадр пятого сезона «Короны» со Стонтон в главной роли
07:15
Спорт
Силач Полещук планирует установить мировой рекорд в поднятии тепловоза
07:11
Общество
Американские ученые описали рацион для продления жизни на пять лет
07:09
Происшествия
Сильное землетрясение произошло вблизи архипелага Кермадек в Тихом океане
07:08
Происшествия
Число преступлений в интернете увеличилось на 20,3% в России
07:07
Спорт
Байдарочник Спесивцев завоевал путевку в полуфинал Олимпиады в Токио
07:07
Происшествия
Жительница Сахалина случайно задавила во сне двухмесячного сына
07:06
Общество
Актер из «Декстера» Джей Пикетт умер во время съемок «Долины сокровищ»
07:04
Спорт
Титулованная пловчиха из США пожаловалась на Россию из-за триумфа Рылова на ОИ
06:54
Происшествия
Петербургские пожарные ликвидировали возгорание в Петродворцовом районе
Все новости

Водителям описали процедуру сертификации ввозимых из-за рубежа автомобилей
Общество
Водителям описали процедуру сертификации ввозимых из-за рубежа автомобилей
pixabay.com

Москва, 2 августа. Автомобили, ввозимые из-за рубежа и бывшие в употреблении, должны пройти процедуру сертификации. Как она происходит, рассказал техэксперт Андрей Васильев.

Ввозимые из-за границы транспортные средства должны пройти таможенные процедуры, а затем направиться в испытательные лаборатории для проверок. В случае положительного результата оформляется Свидетельство о безопасности, передает РИА Новости.

«При положительном результате проверок на автомобиль оформляется Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, а затем на его основании оформляется паспорт», — отметил Васильев.

Некоторые водители не хотят испытывать трудности с процедурой сертификацией, поэтому отдают предпочтение в пользу новых автомобилей. На днях дилеры России объявили о старте приема заявок на Lexus NX второго поколения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Водителям описали процедуру сертификации ввозимых из-за рубежа автомобилей
таможня автомобиль сертификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru