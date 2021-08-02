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Школьные выплаты в размере 10 тысяч рублей начали производить в России
Экономика
Школьные выплаты в размере 10 тысяч рублей начали производить в России
pixabay.com

Москва, 2 августа. Усыновители или опекуны школьников в возрасте от 6 до 18 лет могут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее заявление можно подать на сайте госуслуг.

Заявки принимаются до 1 ноября 2021 года. Заявления также принимают в Пенсионном фонде России, с собой необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС (и родителя, и ребенка). Денежные средства можно получить только безналично на карту любой платежной системы.

Рассчитывать на выплату также могут инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет или их родители. Заявитель должен иметь российское гражданство и проходить обучение по основным общеобразовательным программам.

Ямальское отделение ПФР ранее получило 54 тысячи заявлений на получение школьных выплат. Более 99% из них были одобрены.

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