Украина может поторговаться с США на фоне запуска «Северного потока — 2»

Киев, 2 августа. Завершение строительства «Северного потока — 2» должно предполагать приобретение Украиной статуса основного союзника вне НАТО.

Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Тарас Семенюк. По его словам, запуск российского газопровода может угрожать национальной безопасности Украины. Однако Вашингтон уже принял решение, и проект будет жить, а значит, Киеву нужно искать другой выход из ситуации.

«Думаю, стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», — заявил политический эксперт.

Семенюк посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому обратиться с этим вопросом к главе США Джо Байдену. Встреча двух лидеров государств уже должна состояться в ближайшее время.