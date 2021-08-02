Ряд регионов России обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки

Москва, 2 августа. Интернет заполонила информация о большом количестве заболевших COVID-19 после прививки. Некоторые российские регионы представили статистику.

Корреспонденты «Российской газеты» выяснили реально число заразившихся коронавирусом россиян, которые привились. Их оказалось от 0,1 до 2,5 процента. Так в Челябинской области количество заболевших после вакцинации составило 578 человек на более чем 500 тыс. южноуральцев.

Заболеваемость фиксируется спустя несколько дней после первой или второй дозы препарата. Поэтому врачи советуют беречься в первое время, отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Среди привитых жителей Свердловской области заболевших оказалось около 2,5 процента. Умерших или тяжелых пациентов нет, заявил вице-губернатор региона Павел Креков. В Алтайском крае отмечается всего 0,23 процента заразившихся после вакцинации. Ничтожно малое количество в Курской области — около 0,12 процента.

Вакцинация от коронавируса способна не только выработать иммунитет к инфекции, но и защитить от постковидного синдрома при заражении. Об этом рассказал врач Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах не наблюдается привитых пациентов.