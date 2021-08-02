МОК может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в адрес Белоруссии

Токио, 2 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к Национальному олимпийскому комитету Белоруссии, пока не получит «полную картину» по делу Тимановской.

Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что инцидент произошел совсем недавно и пока рано делать какие-либо окончательные выводы. По его словам, сначала необходимо выслушать версию событий Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Адамс сообщил, что представители МОК провели личный разговор с белорусской спортсменкой. Эту ночь она провела в отеле при аэропорту в Токио.