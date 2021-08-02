Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 06:04
06:00
Общество
Флагманский проект ФБК «Умное голосование» будет заблокирован
06:00
Общество
Депутат Вострецов поздравил десантников с Днем ВДВ
05:54
Олимпиада-2020 в Токио
МОК может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в адрес Белоруссии
05:51
Общество
Ряд регионов России обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки
05:50
Спорт
Результаты допинг-тестов российских олимпийцев отрицательные
05:47
Общество
ВОЗ: риск появления новых штаммов SARS-CoV-2 возрастает в странах без вакцин
05:46
Спорт
МОК: Тимановская переночевала в отеле при аэропорте в Токио
05:32
Армия
Образец бомбардировщика ПАК ДА планируют собрать к 2023 году
05:31
Спорт
Представители МОК сообщили о разговоре с белорусской спортсменкой Тимановской
05:30
Спорт
Легкоатлет Пронкин пробился в финал ОИ в турнире по метанию молота
Все новости

Образец бомбардировщика ПАК ДА планируют собрать к 2023 году

  /   Обновлено: 02 августа 2021 05:32
Армия
Образец бомбардировщика ПАК ДА планируют собрать к 2023 году
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 2 августа. Демонстративный образец перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА могут изготовить уже к 2023 году. Об этом сообщили в авиастроительной отрасли.

Сейчас, по информации источника, изготавливается опытный экземпляр авиационного комплекса дальней авиации. Однако официального подтверждения этой информации нет, передает ТАСС.

«В настоящее время идет изготовление опытного экземпляра. Предполагается, что демонстративный образец будет готов к 2023 году», — заявил источник.

Эскизный проект самолета ПАК ДА уже утвержден, и ПАО «Туполев» занимается разработкой рабочей конструкторской документации, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Окончательную сборку должен осуществить Казанский авиазавод им. С. П. Горбунова.

Одним из выдающихся достижений российского ОПК является опытно-экспериментальный образец однодвигательного истребителя. Его представили на авиасалоне МАКС-2021. Но работы по этому проекту предстоит сделать много.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Образец бомбардировщика ПАК ДА планируют собрать к 2023 году
бомбардировщик авиация пак да
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru