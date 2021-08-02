Образец бомбардировщика ПАК ДА планируют собрать к 2023 году

Москва, 2 августа. Демонстративный образец перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА могут изготовить уже к 2023 году. Об этом сообщили в авиастроительной отрасли.

Сейчас, по информации источника, изготавливается опытный экземпляр авиационного комплекса дальней авиации. Однако официального подтверждения этой информации нет, передает ТАСС.

«В настоящее время идет изготовление опытного экземпляра. Предполагается, что демонстративный образец будет готов к 2023 году», — заявил источник.

Эскизный проект самолета ПАК ДА уже утвержден, и ПАО «Туполев» занимается разработкой рабочей конструкторской документации, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Окончательную сборку должен осуществить Казанский авиазавод им. С. П. Горбунова.

Одним из выдающихся достижений российского ОПК является опытно-экспериментальный образец однодвигательного истребителя. Его представили на авиасалоне МАКС-2021. Но работы по этому проекту предстоит сделать много.