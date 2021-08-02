Легкоатлет Пронкин пробился в финал ОИ в турнире по метанию молота

Токио, 2 августа. Представитель сборной России Валерий Пронкин вышел в финал Олимпийских игр в Токио. Легкоатлет соревнуется в метании молота.

Валерий Пронкин показал 11 результат в квалификации. Легкоатлет метнул молот на дистанцию 75,80 метра. Этого хватило, чтобы завоевать место в финале. В нем примут участие 12 олимпийских спортсменов. Решающий турнир состоится 4 августа.

Еще один российский спортсмен Глеб Бакши смог одержать вторую победу на Олимпийских играх в Токио. Боксер встретился на ринге с гаитянином Дареллом Вальсентом и одолел его в рамках четвертьфинала. В полуфинале представитель РФ сразится за выход в финал с бразильцем Эбертом до Консейсаном Соузой. Бой назначен на 5 августа.