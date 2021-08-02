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Представители МОК сообщили о разговоре с белорусской спортсменкой Тимановской

  /   Обновлено: 02 августа 2021 05:31
Спорт
Представители МОК сообщили о разговоре с белорусской спортсменкой Тимановской
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

Токио, 2 августа. МОК и оргкомитет Олимпиады в Токио пообщались с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Бегунья заявила, что она находится под защитой местных властей. МОК и оргкомитет продолжат вести переговоры с Тимановской, чтобы определить следующие действия спортсменки. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Тимановская провела ночь в отеле при токийском аэропорте Ханэда. Об этом заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Он отметил, что спортсменка была в безопасной и защищенной обстановке.

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белоруссия мок тимановская
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