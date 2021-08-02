Представители МОК сообщили о разговоре с белорусской спортсменкой Тимановской

Токио, 2 августа. МОК и оргкомитет Олимпиады в Токио пообщались с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Бегунья заявила, что она находится под защитой местных властей. МОК и оргкомитет продолжат вести переговоры с Тимановской, чтобы определить следующие действия спортсменки. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Тимановская провела ночь в отеле при токийском аэропорте Ханэда. Об этом заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Он отметил, что спортсменка была в безопасной и защищенной обстановке.