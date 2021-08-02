Результаты допинг-тестов российских олимпийцев отрицательные

Токио, 2 августа. Российские спортсмены удачно прошли тестирование на допинг перед соревнованиями на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в МОК.

Никто из сборной России не употребляет допинг, что подтвердили соответствующие тесты. Несмотря на это, иностранные СМИ называют атлетов «мошенниками» и «читерами», когда те занимают призовые места.

«85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов», — отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт ранее потребовал от МОК обнародовать результаты допинг-тестов спортсменов, «особенно из России». Он также заявил, что российские атлеты должны подвергаться «более суровому наказанию», чем лишение флага и гимна на Олимпиаде.