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Результаты допинг-тестов российских олимпийцев отрицательные
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Результаты допинг-тестов российских олимпийцев отрицательные
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Токио, 2 августа. Российские спортсмены удачно прошли тестирование на допинг перед соревнованиями на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в МОК.

Никто из сборной России не употребляет допинг, что подтвердили соответствующие тесты. Несмотря на это, иностранные СМИ называют атлетов «мошенниками» и «читерами», когда те занимают призовые места.

«85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов», — отметил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт ранее потребовал от МОК обнародовать результаты допинг-тестов спортсменов, «особенно из России». Он также заявил, что российские атлеты должны подвергаться «более суровому наказанию», чем лишение флага и гимна на Олимпиаде.

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