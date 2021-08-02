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МОК: Тимановская переночевала в отеле при аэропорту в Токио

  /   Обновлено: 02 августа 2021 06:05
Спорт
МОК: Тимановская переночевала в отеле при аэропорту в Токио
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

Токио, 2 августа. Легкоатлетка сборной Белоруссии Кристина Тимановская, которую хотели вернуть с Олимпиады на родину, провела ночь в отеле при аэропорту в Токио. Такое заявление сделали в МОК.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета МОК Марк Адамс также отметил, что представители оргкомитета минувшей ночью провели личный разговор с белорусской спортсменкой. Они пообещали, что продолжат поддерживать связь с легкоатлеткой по поводу выработки дальнейших действий.

«Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», — заявил Адамс на брифинге.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявлял, что намерен отправить Кристину Тимановскую в Минск по причине ее нестабильного эмоционально-психологического состояния. Спортсменка была с этим несогласна и заявляла, что на нее оказывается серьезное давление. Тимановская также намеревалась запросить политическое убежище в посольстве Австрии в Японии.

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белоруссия токио олимпиада международный олимпийский комитет тимановская
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