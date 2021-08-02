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ВОЗ: риск появления новых штаммов SARS-CoV-2 возрастает в странах без вакцин
Общество
ВОЗ: риск появления новых штаммов SARS-CoV-2 возрастает в странах без вакцин
pixabay.com

Женева, 2 августа. Угроза распространения пандемии коронавируса в странах без вакцин очень велика. Это способствует появлению новых мутаций SARS-CoV-2.

По этой причине государствам с большим запасом вакцин от COVID-19 стоит поделиться с остальными. В противном случае пандемия коронавируса будет лишь усугубляться новыми штаммами, а эффективность препаратов снизится. Об этом написано в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Одной из самых известных мутаций SARS-CoV-2 сейчас является дельта-штамм. Он обладает высокой заразностью и быстрее поражает дыхательные пути. По данным ВОЗ, он зафиксирован уже в 132 странах мира.

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