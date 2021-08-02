Одновитковую схему полета могут использовать при запуске «Прогресса МС-20»

Москва, 2 августа. Грузовой корабль «Прогресс МС-20» может первым совершить полет по одновитковой схеме. Это произойдет в случае успешной отработки элементов двумя другими судами.

«Прогресс МС-17» недавно отправился в космос, где совершил выход на коэллиптическую орбиту — один из элементов новой схемы сближения с МКС. «Прогресс МС-18» и «Прогресс МС-19» следующими отправятся в полет, заявил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

«Следующий грузовик тоже полетит по двухсуточной схеме. На нем мы продолжим отработку: уже после первых двух импульсов мы будем лететь по коэллиптической орбите (после первых суток), еще через сутки мы перейдем еще на одну коэллиптическую орбиту, чтобы и после первой, и после второй понять, с какой точностью формируется коэллиптическая орбита и скорость ее деградации», — пояснил баллистик.

Полет по одновитковой схеме будет осуществлен только в случае успешных испытаний и разрешения Роскосмоса. Время сближения с МКС планируют сократить до 20-25 минут.

Рафаил Муртазин ранее рассказал, что одновитковая схема позволит кораблям добираться до МКС примерно за два часа. Еще большее ускорение возможно, но не рекомендуется в соображениях безопасности.